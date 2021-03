Sandra Milo ”malore” in diretta, Geppi Cucciari nel panico: ma è tutto uno scherzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sandra Milo accusa un malore in diretta a Un giorno da pecora, la reazione di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Una puntata che non dimenticheranno facilmente Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i due conduttori sono andati nel panico durante l’intervista di Sandra Milo a Un giorno da pecora. La conduttrice e attrice è stata intervista dopo aver ricevuto il vaccino Leggi su youmovies (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.accusa unina Un giorno da pecora, la reazione di Giorgio Lauro e. Una puntata che non dimenticheranno facilmentee Giorgio Lauro, i due conduttori sono andati neldurante l’intervista dia Un giorno da pecora. La conduttrice e attrice è stata intervista dopo aver ricevuto il vaccino

Advertising

davidemaggio : #SandraMilo finge un malore dopo il vaccino in diretta radio· Lo scherzo sbagliato nel momento sbagliato – Video - violipaolo : RT @gayit: Sandra Milo: 'L'amore va sempre incoraggiato e benedetto, che si tratti di coppie etero o LGBT' - fedepalmi : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - Lydia_spa : Oggi #18Marzo una giornata così triste, la sig. Sandra Milo si permette di fare uno scherzo così cretino sul vacci… - givlzz : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita -