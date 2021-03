Resto al Sud Hackaton, call studenti Lumsa per proporre idee d impresa (Di giovedì 18 marzo 2021) Per approfondimenti di tipo organizzativo possibile rivolgersi ai professori Gennaro Iasevoli (iasevoli@Lumsa.it) e Alberto Padula (a.padula@Lumsa.it). . Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 18 marzo 2021) Per approfondimenti di tipo organizzativo possibile rivolgersi ai professori Gennaro Iasevoli (iasevoli@.it) e Alberto Padula (a.padula@.it). .

Ultime Notizie dalla rete : Resto Sud Resto al Sud Hackaton, call studenti Lumsa per proporre idee d impresa PALERMO - Gli studenti del Dipartimento Lumsa di Palermo potranno partecipare a Resto al Sud Hackathon Tour promosso da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo del Paese, in collaborazione con l'Universit Lumsa. La sfida, riservata a studenti e laureati dell'Ateneo, ...

