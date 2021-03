Questione San Siro, Sala: “Tutto fermo finché Inter non chiarirà suo destino” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme”. Sono queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in risposta a una possibile risposta della giunta sul progetto del nuovo stadio entro la scadenza del mandato. Il primo cittadino meneghino ha poi continuato a margine della commemorazione in piazza Scala per le vittime del Covid. “Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Che vorrà dire che ci saranno presumo cinque o sei anni di lavoro. Io non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso chein particolare l’nonil suoper noi le cose devono essere necessariamente ferme”. Sono queste le parole di Giuseppe, sindaco di Milano, in risposta a una possibile risposta della giunta sul progetto del nuovo stadio entro la scadenza del mandato. Il primo cittadino meneghino ha poi continuato a margine della commemorazione in piazza Scala per le vittime del Covid. “Il punto è, e lo voglio dire con chiarezza ai milanesi, che non stiamo parlando solo dello stadio ma stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell’investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Che vorrà dire che ci saranno presumo cinque o sei anni di lavoro. Io non è che posso affidare un quartiere della città per un così lungo ...

