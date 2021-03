Piemonte, primo caso di variante inglese in un gatto. Ma cani e gatti non possono trasmettere il Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) primo caso, in Italia, di variante inglese in un gatto. A scoprirlo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta su un felino maschio di 8 anni che vive nel novarese... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 marzo 2021), in Italia, diin un. A scoprirlo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale diLiguria e Valle d’Aosta su un felino maschio di 8 anni che vive nel novarese...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid - Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - viadellala14g : RT @MediasetTgcom24: Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid - 5e5695f47a75499 : RT @MediasetTgcom24: Covid, scoperta variante inglese su un gatto: primo caso in Italia #covid - infoitsalute : In Piemonte il primo caso in Italia di variante inglese su un gatto -