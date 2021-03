Morto James Levine, il "re" del Met travolto dal MeToo - (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanni Gavazzeni La morte di James Levine, il direttore d'orchestra americano che fu direttore musicale della Metropolitan Opera di New York dal 1976 al 2018, licenziato a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali, chiude simbolicamente un'era La morte di James Levine, il direttore d'orchestra americano che fu direttore musicale della Metropolitan Opera di New York dal 1976 al 2018, licenziato a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali, chiude simbolicamente un'era. La sua figura rimane molto compromessa, anche dopo che l'interessato e il Met raggiunsero un accordo non reso pubblico. Dibattere sul «si diceva, si sapeva», è poco corretto, ma per decenni il suo potere sembrava assoluto e al di sopra di tutto, fino alle circostanziate accuse dei musicisti che non erano né attricette in cerca ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanni Gavazzeni La morte di, il direttore d'orchestra americano che fu direttore musicale della Metropolitan Opera di New York dal 1976 al 2018, licenziato a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali, chiude simbolicamente un'era La morte di, il direttore d'orchestra americano che fu direttore musicale della Metropolitan Opera di New York dal 1976 al 2018, licenziato a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali, chiude simbolicamente un'era. La sua figura rimane molto compromessa, anche dopo che l'interessato e il Met raggiunsero un accordo non reso pubblico. Dibattere sul «si diceva, si sapeva», è poco corretto, ma per decenni il suo potere sembrava assoluto e al di sopra di tutto, fino alle circostanziate accuse dei musicisti che non erano né attricette in cerca ...

ilpost : È morto James Levine, che fu a lungo principale direttore d’orchestra del Metropolitan Opera House di New York - RassegnaZampa : Morto #JamesLevine, direttore d’orchestra del #Met per 40 anni: era stato licenziato per abusi sessuali - minimALessandro : È morto James Levine, che fu a lungo principale direttore d’orchestra del Metropolitan Opera House di New York… - cracmasss : RT @ilfoglio_it: Dopo la morte di #JamesLevine nessun giornale è riuscito a non scrivere 'licenziato per abusi sessuali'. Una risibile stor… - ValentinaFascia : RT @ilpost: È morto James Levine, che fu a lungo principale direttore d’orchestra del Metropolitan Opera House di New York -