Milano-Sanremo 2021: outsider e possibili sorprese. Attenzione ad Aranburu, Kragh Andersen e Pidcock (Di giovedì 18 marzo 2021) Stilati i favoriti della 112esima edizione della Milano-Sanremo, è tempo di vedere chi potrebbe sorprendere il gruppo dei big infilandosi in qualche azione da lontano, nel gruppetto dei pretendenti alla vittoria, e alcuni uomini che potrebbero buttarsi in un'ipotetica volata su via Roma. Parlando di volata, non ci si sarebbe da stupirsi nel vedere uomini resistenti sia in salita che in pianura, e veloci come Magnus Cort Nielsen, Soren Kragh Andersen (Team DSM) e Ivan Garcia Cortina (Movistar), che si presenterà al via come capitano della formazione iberica. Numerosi invece sono coloro che potrebbero tenere il ritmo dei migliori in caso di scatto sulla Cipressa o il Poggio. Tra di loro spiccano Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Matej Mohoric (Bahrain Victorius), Maximilian Schachmann ...

