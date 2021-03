Milano, l’attico di Gucci acquistato da un magnate indiano (Di giovedì 18 marzo 2021) l’attico di Gucci acquistato da un magnate indiano. Il prezzo resta top secret, ma si parla di 20 milioni di euro. Milano – l’attico di Gucci di Milano è stato acquistato da un magnate indiano. Come riportato dal Correre della Sera, l’appartamento in San Babila è diventato di proprietà dell’indiano Rishal Shah, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, con una multinazionale con sede in diversi Paesi. Un acquisto rimasto top secret. La trattativa è andata avanti fuori dalla luce dei riflettori e si è conclusa nei giorni scorsi. Nessuna indicazione sulla cifra, ma le prime indiscrezioni parlano di 20-30 milioni di euro. L’avvocato La Scala: ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021)dida un. Il prezzo resta top secret, ma si parla di 20 milioni di euro.didiè statoda un. Come riportato dal Correre della Sera, l’appartamento in San Babila è diventato di proprietà dell’Rishal Shah, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, con una multinazionale con sede in diversi Paesi. Un acquisto rimasto top secret. La trattativa è andata avanti fuori dalla luce dei riflettori e si è conclusa nei giorni scorsi. Nessuna indicazione sulla cifra, ma le prime indiscrezioni parlano di 20-30 milioni di euro. L’avvocato La Scala: ...

