Inter, al posto di Handanovic tocca a Radu? Scelta non scontata (Di giovedì 18 marzo 2021) Per questa ragione, scrive il quotidiano romano, alla fine il tecnico potrebbe anche decidere di puntare su Padelli, che già l'anno scorso sostituì il capitano sloveno, quando quest'ultimo rimediò ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 18 marzo 2021) Per questa ragione, scrive il quotidiano romano, alla fine il tecnico potrebbe anche decidere di puntare su Padelli, che già l'anno scorso sostituì il capitano sloveno, quando quest'ultimo rimediò ...

Advertising

FBiasin : #Eriksen a Tv2, in Danimarca: 'Non volevo scappare dall'#Inter, volevo lottare per il mio posto. È stupendo giocare… - Inter : ? | #TOTW @Alexis_Sanchez se lo è meritato il suo posto nel @EASPORTSFIFA Team of the Week, che dite? #FIFA21… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 56' - Primi due cambi per noi: dentro #Eriksen e #Young al posto di #Gagliardini e #Perisic!… - AndreaGigiol : 1 errore a partita. 2 dirigenza sepolta. 3 ancora stipendi. Ok. Le altre squadre tutto a posto. Zi. #inter… - infoitsport : Inter, Radu al posto di Handanovic? CdS: “Scelta tutt’altro che scontata” -