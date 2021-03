Brembo, la MotoGP in pugno: tutti i piloti con impianti personalizzati (Di giovedì 18 marzo 2021) Forte dei successi ottenuti in 43 campionati della classe regina (MotoGP e 500), con 32 mondiali piloti, 33 mondiali costruttori e oltre 500 GP vinti, la Brembo prosegue il suo impegno in MotoGP. Per ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) Forte dei successi ottenuti in 43 campionati della classe regina (e 500), con 32 mondiali, 33 mondiali costruttori e oltre 500 GP vinti, laprosegue il suo impegno in. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Brembo MotoGP Brembo, la MotoGP in pugno: tutti i piloti con impianti personalizzati Forte dei successi ottenuti in 43 campionati della classe regina (MotoGP e 500), con 32 mondiali piloti, 33 mondiali costruttori e oltre 500 GP vinti, la Brembo prosegue il suo impegno in MotoGP. Per il sesto anno di fila la Casa italiana ha realizzato sistemi frenanti personalizzati per ciascuno dei 22 piloti della MotoGP, con gli 11 team che hanno ...

Superbike - Test Misano, Day 2: Rinaldi va molto vicino al record di Tom Sykes Ancora una volta ha utilizzato la nuova pinza freno Brembo, già provata nel test dello scorso ... Insieme a Nozane, reduce dal test MotoGP?, punta a continuare il proprio percorso di adattamento ai ...

Brembo a Misano con nuove soluzioni. Il parere di Redding Il parere di Redding Basate sulla tecnologia MotoGP, le sensazioni sono buone anche da parte di chi le ha utilizzate nel corso dei test a Misano. Scott Redding ha detto: "Avevamo da provare delle ...

Disco ventilato in MotoGP, pinze in Superbike: le ultime “diavolerie” Brembo Brembo ha portato delle innovazioni "hot" nei test MotoGP e Superbike. A Losail ha esordito un nuovo disco ventilato, a Misano un'innovativa pinza freno.

