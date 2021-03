AstraZeneca e via libera Ema: cosa dicono gli esperti (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Le news sul vaccino AstraZeneca contro il Covid, che oggi ha ottenuto il via libera dell’Ema e che da domani sarà di nuovo somministrato in Italia, sono accolte positivamente dagli esperti. “Fidiamoci della scienza”, è il coro quasi unanime degli scienziati del nostro Paese e non solo. “Bene le conclusioni dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino AstraZeneca non associato a un aumento del rischio di problemi di coagulazione”, è il commento dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Le news sul vaccinocontro il Covid, che oggi ha ottenuto il viadell’Ema e che da domani sarà di nuovo somministrato in Italia, sono accolte positivamente dagli. “Fidiamoci della scienza”, è il coro quasi unanime degli scienziati del nostro Paese e non solo. “Bene le conclusioni dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccinonon associato a un aumento del rischio di problemi di coagulazione”, è il commento dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - emenietti : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca: non è stato riscontrato un aumento delle trombosi in gener… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - MgmMele : RT @lucatelese: Via libera dell’Ema ad AstraZeneca: “Non può essere associato a casi di trombosi”. Al massimo ad episodi di demenza dei le… - lucia25968868 : RT @SkyTG24: #Covid19, via libera dell'#Ema ad #AstraZeneca. #Draghi: 'Vaccinazione riprende da domani' -