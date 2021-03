Trentola Ducenta | Tar respinge ricorso | Apicella confermato sindaco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Micheleè ildi: il Tar hail verdetto delle urne bocciando ildel gruppo di opposizione liberi e forti.aveva vinto la tornata di settembre con uno scarto dello 0,1%. Gli oppositori hanno ravvisato delle irregolarità in alcune sezioni che avrebbero consentito al primo cittadino in carica di superare la soglia del 50% al primo turno, evitando così il ballottaggio. Le presunte irregolarità non sono state tuttavia ritenute dal Tar influenti sul risultato finale, legittimando così in sede amministrativa il verdetto delle urne.