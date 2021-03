“Stuprata a 15 anni, così ho perso la verginità”. La cantante trova il coraggio e racconta tutto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato, la star statunitense butta fuori un’altra verità. Dopo la confessione avvenuta durante una lunga intervista rilasciata per Glamour e il focus sul suo ex fidanzato e l’annullamento delle nozze, esce allo scoperto un altro doloroso capitolo in una vita, quella di Demi, che sembra averne viste di tutti i colori. Continua a farsi conoscere, dunque, attraverso cicatrici difficili da rimarginare del tutto. Avrebbe potuto trovare la serenità con Max Ehrich, l’uomo che l’avrebbe portata all’altare promettendo amore eterno. E invece, la star ha preso una decisione netta a riguardo: “Pensavo che avrei passato la mia vita con qualcuno. E quando ho deciso che non lo avrei fatto, ho sentito questo senso di sollievo di poter vivere la mia verità”. Poi il coming out di cui tanto si è già discusso.



