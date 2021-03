Scuola: Gissi (Cisl), ‘fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – A Scuola fino al 30 giugno? “Fate lavorare il ministro dell’Istruzione: non deve essere vincolato dalle vecchie ideologie o ci troveremo ancora con la zucca invece che non la carrozza”. E’ lapidaria Maddalena Gissi, segretario generale Cisl Scuola, nel bocciare l’ipotesi di un prolungamento delle lezioni in presenza e dare il suo sostegno al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Io chiedo a ciascuno di valutare per la propria parte cosa succederebbe al proprio figlio se accadesse una cosa del genere – commenta – I ragazzi a giugno vanno portati in luoghi dove sentirsi liberi, non in un’aula chiusa nell’illusione di un recupero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Afino al 30? “Fateil ministro dell’Istruzione: non deve essere vincolato dalle vecchie ideologie o ci troveremo ancora con la zucca invece che non la carrozza”. E’ lapidaria Maddalena, segretario generale, nel bocciare l’ipotesi di un prolungamento delle lezioni in presenza e dare il suo sostegno al ministro dell’Istruzione Patrizio: “Io chiedo a ciascuno di valutare per la propria parte cosa succederebbe al proprio figlio se accadesse una cosa del genere – commenta – I ragazzi avanno portati in luoghi dove sentirsi liberi, non in un’aula chiusa nell’illusione di un recupero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità'... - fisco24_info : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità': A scuola fino al 30 g… - StraNotizie : Scuola: Gissi (Cisl), 'fate lavorare Bianchi, a giugno non si recupera, sì a patti comunità' - antoniodb69 : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… - Pasqual68599896 : RT @CislNazionale: Il Patto per l’istruzione deve aprire una nuova stagione di investimenti e valorizzazione del capitale umano: #LuigiSbar… -