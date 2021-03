Maria De Filippi sospesa | niente messa in onda di “Amici” e “Uomini e Donne”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzoDenon andrà in. Dopo il caso Pietro Delle Piane e l'azione legale intentata dalla casa di produzione Fascino, è stato reso noto che i programmi "" e "" saranno sospesi. Come riporta il portale Davide Maggio, le trasmissioni di punta di Canale 5 sono state già registrate e non andrebbero incon il ricordo alle vittime del Covid nella giornata a loro dedicata. Il 18 marzo, infatti, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.Denon andrà ingiovedì In questo giorno un anno fa le immagini dei camion militari carichi di bare a Bergamo facevano il giro del mondo. Lo stop ...

Come cambia la programmazione su Mediaset Anche Mediaset si ferma: "Uomini e Donne" e "Amici diDe" non andranno in onda . Al loro posto Canale 5 trasmette una doppia puntata della ...... dove da febbraio presenta dei contenuti in streaming che allargano la platea del talent diDeanche al pubblico che preferisce le piattaforme alla tv, riproponendo le puntate e ...Nuovo direttore artistico, i ragazzi divisi in tre squadre e la ex giurata Sabrina Ferilli super ospite della prima serata. Pronti, via: sabato 20 marzo con un carico di novità riparte ...Niente Uomini e Donne, né Amici. Per la giornata del 18 marzo, la programmazione è stata modificata causa covid. Al loro posto una doppia puntata della telenovela Una vita ...