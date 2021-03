Inter, dopo D'Ambrosio anche Handanovic positivo (Di mercoledì 17 marzo 2021) dopo Danilo D'Ambrosio, Antonio Conte perde per positività al Covid anche Samir Handanovic. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021)Danilo D', Antonio Conte perde per positività al CovidSamir. Al pari dei compagni, il portiere sloveno era risultato negativo al tampone effettuato ieri, ma oggi non si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il portiere dell'Inter Samir Handanovic è risultato positivo al Covid. Il test è stato effettuato oggi e… - GoalItalia : Nessun nuovo positivo dopo il giro di tamponi in casa Inter ? - SerieA : L’@Inter guadagna 3 punti importanti dopo un match combattuto: decisive le reti di #Lukaku e Lautaro #Martinez! ????… - LoZana74 : RT @FabioRussello: In un campionato normale, dopo quello che ha combinato decidendo uno scudetto con un suo errore, #Orsato non dovrebbe no… - tisola_tony : @AlfredoPerrino @Inter @Chino_Recoba20 No quello di Suarez se e quando lo avrà è dopo un esame e perché ha la mogl… -