Harry ha parlato con William e il padre ma non è andata nel migliore dei modi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo l’intervista con cui Harry e Meghan Markle hanno fatto a pezzi la famiglia reale il principe ha parlato con il padre e il fratello, con Carlo e William, ma sembra che non sia andata nel modo migliore. L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey andava smussata, Harry ha quindi cercato subito un contatto con la sua famiglia ma sembra che la riconciliazione sia lontana. Lo avrebbe rivelato la famosa giornalista Gayle King, amica di Meghan Markle. La King avrebbe telefonato ai Sussex per sapere come stavano e ha saputo quanto rivelato poi a CBS This Morning: in pratica conversazioni che non sarebbero state molto produttive. Harry e Meghan Markle sono felici che ci sia stato un contatto con i Windsor ma per niente soddisfatti delle reazioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo l’intervista con cuie Meghan Markle hanno fatto a pezzi la famiglia reale il principe hacon ile il fratello, con Carlo e, ma sembra che non sianel modo. L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey andava smussata,ha quindi cercato subito un contatto con la sua famiglia ma sembra che la riconciliazione sia lontana. Lo avrebbe rivelato la famosa giornalista Gayle King, amica di Meghan Markle. La King avrebbe telefonato ai Sussex per sapere come stavano e ha saputo quanto rivelato poi a CBS This Morning: in pratica conversazioni che non sarebbero state molto produttive.e Meghan Markle sono felici che ci sia stato un contatto con i Windsor ma per niente soddisfatti delle reazioni ...

