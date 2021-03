Firenze | spaccio di droga | un arresto alle Cascine e tre denunce a Peretola e Isolotto

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In manette un 38enne già notofoze dell'ordine, denunciati una diciottenne e due stranieri. Nel corso dei servizil’unità cinofila antidella Questura diha poi scovato diversi frammenti di hashish, nel complesso circa 15.49 grammi, nascosti nei giardini di viale degli Olmi L'articolo proviene daPost.

- I cani antidroga della questura diimpegnati nel controllo alle Cascine hanno scovato nelle ultime ore diverse dosi di ... è stato fermato per detenzione ai fini didi sostanza ...Nel corso dei servizi alle Cascine l'unità cinofila antidroga della Questura diha poi ...ultime 48 ore la Polizia di Stato ha anche denunciato altre 3 persone per detenzione ai fini di...In manette un 38enne già noto alle foze dell'ordine, denunciati una diciottenne e due stranieri. Nel corso dei servizi alle Cascine l’unità cinofila antidroga della Questura di Firenze ha poi scovato ...Firenze, 17 marzo 2021 - Continuano i controlli alle Cascine, dove ieri la Polizia ha arrestato un peruviano di 38 anni, già noto alla Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacen ...