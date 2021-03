Fabrizio Corona, Adriano Celentano scrive una lettera: «Solo tu puoi aggiustare il tuo sentiero» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull’arrangiamento-giustizia». Lo scrive Adriano Celentano, che dai suoi canali ha scritto a Fabrizio Corona, dopo averlo visto a “Non è l’Arena” da Giletti e all’alba della sua nuova incarcerazione. Nella lettera, tanta commozione per la vicenda umana di Corona, il dolore della madre e quello del giovane figlio, e un invito a darsi da fare: «Solo tu – dice Celentano a Corona – puoi aggiustare il sentiero, non Solo della tua vita, ma quella di tutte quelle persone che aspettano un tuo segnale, comprese le migliaia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull’arrangiamento-giustizia». Lo, che dai suoi canali ha scritto a, dopo averlo visto a “Non è l’Arena” da Giletti e all’alba della sua nuova incarcerazione. Nella, tanta commozione per la vicenda umana di, il dolore della madre e quello del giovane figlio, e un invito a darsi da fare: «tu – diceil, nondella tua vita, ma quella di tutte quelle persone che aspettano un tuo segnale, comprese le migliaia ...

