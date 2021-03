Covid, anticorpi nei neonati di donne incinte vaccinate: lo studio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando le madri sono vaccinate in gravidanza, i bambini nascono con gli anticorpi contro il Covid-19. Lo prova uno studio israeliano, basato sull’esame del sangue del cordone ombelicale di 40 bimbi nati all’ospedale Hadassah di Gerusalemme, le cui madri avevano ricevuto le due dosi di vaccino Pfizer Biontech nel terzo trimestre di gravidanza. L’esame del sangue del cordone, che è il sangue del bambino, ha mostrato un alto livello di anticorpi, simile a quello delle madri. “Questo risultato sottolinea l’importanza di vaccinare le donne incinte e i benefici che ne derivano”, ha dichiarato a Times of Israel la professoressa Dana Wolf, del dipartimento di virologia dell’ospedale Hadassah, che ha effettuato la ricerca. Lo studio, il primo di questo tipo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quando le madri sonoin gravidanza, i bambini nascono con glicontro il-19. Lo prova unoisraeliano, basato sull’esame del sangue del cordone ombelicale di 40 bimbi nati all’ospedale Hadassah di Gerusalemme, le cui madri avevano ricevuto le due dosi di vaccino Pfizer Biontech nel terzo trimestre di gravidanza. L’esame del sangue del cordone, che è il sangue del bambino, ha mostrato un alto livello di, simile a quello delle madri. “Questo risultato sottolinea l’importanza di vaccinare lee i benefici che ne derivano”, ha dichiarato a Times of Israel la professoressa Dana Wolf, del dipartimento di virologia dell’ospedale Hadassah, che ha effettuato la ricerca. Lo, il primo di questo tipo, ...

