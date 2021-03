Chiusura Nidi e Scuole Dell’Infanzia, L’Allarme di Fedeli: Una Scelta Grave (Di mercoledì 17 marzo 2021) La senatrice del Pd, Valeria Fedeli, commenta la Scelta di chiudere tutti gli istituti scolastici, compresi Nidi e Scuole Dell’Infanzia. “A distanza di un anno dal primo lockdown l’Italia torna a chiudere ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 17 marzo 2021) La senatrice del Pd, Valeria, commenta ladi chiudere tutti gli istituti scolastici, compresi. “A distanza di un anno dal primo lockdown l’Italia torna a chiudere ...

Advertising

lore_viga : RT @ilmemoriAle: Ci voleva ?@paologiordano? per toccarla pianissimo sulla chiusura di nidi, asili e scuole e su una politica che non si è n… - ilmemoriAle : Ci voleva ?@paologiordano? per toccarla pianissimo sulla chiusura di nidi, asili e scuole e su una politica che non… - Kinoette : @quiviviamobene « chiusura di queste strutture [i nidi ], vitali all’emancipazione femminile » ... ... Ma davvero s… - TecnicaScuola : Contro la chiusura nidi in zona rossa: 34mila firme per la petizione online -- - ToscanaConfcoop : RT @FedSolidarieta: I prossimi appuntamenti e le notizie online nella nostra homepage: i webinar sulla piattaforma per il bilancio sociale,… -