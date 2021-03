Von der Leyen: “Ora consegna accelerata di 10 milioni di dosi Pfizer” (Di martedì 16 marzo 2021) Il giorno dopo che i maggiori Paesi membri hanno dato il loro stop al vaccino AstraZeneca, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dato un aggiornamento sui vaccini. E più precisamente su quello prodotto dall’azienda farmaceutica Pfizer: 10 milioni di dosi in più nei prossimi mesi. Poi, a margine, il suo portavoce ha anche dato un messaggi di rassicurazione: lei – dice lui – si vaccinerebbe anche subito con il vaccino di Oxford. E quindi sì ad AstraZeneca. foto IPP/imagostockbruxelles 20-01-2021sessione plenaria del parlamento europeonella foto Ursula von der Leyen presidente della commissione europeaWARNING AVAILABLE ONLY FOR ITALIAN MARKETLa notizia è questa: un accordo tra la Commissione Europea e BioNTech/Pfizer per la consegna ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Il giorno dopo che i maggiori Paesi membri hanno dato il loro stop al vaccino AstraZeneca, la presidente della Commissione europea Ursula von derha dato un aggiornamento sui vaccini. E più precisamente su quello prodotto dall’azienda farmaceutica: 10diin più nei prossimi mesi. Poi, a margine, il suo portavoce ha anche dato un messaggi di rassicurazione: lei – dice lui – si vaccinerebbe anche subito con il vaccino di Oxford. E quindi sì ad AstraZeneca. foto IPP/imagostockbruxelles 20-01-2021sessione plenaria del parlamento europeonella foto Ursula von derpresidente della commissione europeaWARNING AVAILABLE ONLY FOR ITALIAN MARKETLa notizia è questa: un accordo tra la Commissione Europea e BioNTech/per la...

