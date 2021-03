Uomini e Donne, Mediaset cancella il suo format: i motivi (Di martedì 16 marzo 2021) Punta della prima programmazione del pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne continua a mantenere costante i suoi dati d’ascolto, e anche se il trono classico in alcuni periodi ha subito dei ribassi nello share, quello over è sempre sulla cresta dell’onda grazie anche alcuni protagonisti come Gemma Galgani presenti nel programma dal suo debutto o quasi. Il dating show di Maria de Filippi è tra le trasmissioni più amate e seguite della conduttrice che ha sempre creduto nella celebrazione dei sentimenti e ha dato spazio alla nascita di molti nuovi amori. Mujeres y hombres y viceversa solonotizie24Mujeres y hombres y viceversa non decolla: cancellazione il 25 Marzo 2021 Il successo di Uomini e Donne italiano non è parallelo a quello spagnolo che invece ha qualche problema ad affermarsi nella tv iberica. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 16 marzo 2021) Punta della prima programmazione del pomeriggio di Canale 5continua a mantenere costante i suoi dati d’ascolto, e anche se il trono classico in alcuni periodi ha subito dei ribassi nello share, quello over è sempre sulla cresta dell’onda grazie anche alcuni protagonisti come Gemma Galgani presenti nel programma dal suo debutto o quasi. Il dating show di Maria de Filippi è tra le trasmissioni più amate e seguite della conduttrice che ha sempre creduto nella celebrazione dei sentimenti e ha dato spazio alla nascita di molti nuovi amori. Mujeres y hombres y viceversa solonotizie24Mujeres y hombres y viceversa non decolla:zione il 25 Marzo 2021 Il successo diitaliano non è parallelo a quello spagnolo che invece ha qualche problema ad affermarsi nella tv iberica. ...

