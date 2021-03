Uccise 38enne investendolo con l’auto | omicida finisce in carcere

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCellole (Ce) – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato e condotto inil 43enne Carmelo Arcieri, condannato a 21 anni e nove mesi di reclusione per l’omicidio di Antonio Passero, avvenuto il 20 marzo 2012 a Cellole, nel Casertano. I poliziotti hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Passero, 38 anni, è emerso dal processo, fu investito intenzionalmente da Arcieri a bordo della propria Alfa 156 di colore grigio; l’investimento avvenne su Corso Freda a Cellole, nei pressi del ristorante “Il Gabbiano”. Furono alcuni passanti a notare il corpo di Passero riverso sul marciapiede con gravi ferite alla testa ed alle gambe; l’uomo morì poche ore dopo in ospedale. Inizialmente si pensò ad in incidente stradale, poi le indagini della Polizia di Stato ...

Condannato a 21 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio del 38enne Antonio Passero, compiuto nel marzo del 2012 a Cellole, nel Casertano. Destinatario del provvedimento, emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, ed eseguito stamani dalla polizia, è Carmelo Arcieri. Cellole (Ce) – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato e condotto in carcere il 43enne Carmelo Arcieri, condannato a 21 anni e nove mesi di reclusione per l'omicidio di Antonio Passero, avvenuto il 20 marzo 2012 a Cellole, nel Casertano. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato Carmelo Arcieri, 43 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 15 marzo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.