Kitikaka – La fenomenologia del sinonimo selvaggio a Sky Calcio Show: cosa bisogna inventarsi per non dire che Cr7 ha fatto fallo (Di martedì 16 marzo 2021) Cristiano, Cristiano, Cristiano (Ronaldo) ma che ci fai tu ai commentatori di Sky Calcio Show? Sarà per quella cupoletta da Big Jim che non si scompone nemmeno quando è in modalità karate geri – waza. Sarà per quelle sopracciglia folte che non tradiscono la legge di gravità nemmeno quando imiti Bruce Lee. Cristiano dai la cera. Sky Calcio Show toglie la cera. Cristiano dai la cera. Sky Calcio Show toglie la cera. Cristiano dai la cera. Sky Calcio Show toglie la cera. Attorno alle 18e10 di domenica 14 marzo, dalle parti dello stadio di Cagliari, Cristiano Ronaldo abbatte Alessio Cragno. Alza la gamba due metri da terra come se in giardino davanti alla piscina avesse avvistato un maggiordomo molesto con Georgina. Rincorsa lunghissima presa da Olbia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Cristiano, Cristiano, Cristiano (Ronaldo) ma che ci fai tu ai commentatori di Sky? Sarà per quella cupoletta da Big Jim che non si scompone nemmeno quando è in modalità karate geri – waza. Sarà per quelle sopracciglia folte che non tradiscono la legge di gravità nemmeno quando imiti Bruce Lee. Cristiano dai la cera. Skytoglie la cera. Cristiano dai la cera. Skytoglie la cera. Cristiano dai la cera. Skytoglie la cera. Attorno alle 18e10 di domenica 14 marzo, dalle parti dello stadio di Cagliari, Cristiano Ronaldo abbatte Alessio Cragno. Alza la gamba due metri da terra come se in giardino davanti alla piscina avesse avvistato un maggiordomo molesto con Georgina. Rincorsa lunghissima presa da Olbia. ...

Advertising

fattoquotidiano : Kitikaka – La fenomenologia del sinonimo selvaggio a Sky Calcio Show: cosa bisogna inventarsi per non dire che Cr7… - MatteoMarchini5 : Kitikaka – La fenomenologia del sinonimo selvaggio a Sky Calcio Show: cosa bisogna inventarsi per non dire che Cr7… -

Ultime Notizie dalla rete : Kitikaka fenomenologia Kitikaka – La fenomenologia del sinonimo selvaggio a Sky Calcio Show: cosa bisogna inventarsi per non… Il Fatto Quotidiano