Harry Potter, Rupert Grint: "Ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo soffocare" (Di martedì 16 marzo 2021) La star di Harry Potter, Rupert Grint, ha rivelato che a volte lavorare sul set del famoso franchise cinematografico è stato 'soffocante'. Dopo 10 anni dal finale della saga Harry Potter, uno dei protagonisti, ovvero Rupert Grint, ha raccontato della sua esperienza sul set per ben 10 anni, dal 2001 al 2011, svelando che a volte era soffocante lavorare sempre allo stesso progetto per così tanto tempo. Durante una puntata del podcast "Armchair Expert" di Dax Shepard, Rupert Grint ha partecipato come ospite raccontando qualche aneddoto sul suo decennale lavoro sul set di Harry Potter e descrivendo l'esperienza come "soffocante a volte" perché, essenzialmente, ha lavorato allo stesso ...

