Ultime Notizie dalla rete : Faenza lanciano Faenza, lanciano sassi sulle auto in corsa: fermati due 12enni commenta Due 12enni sono stati sorpresi dalla polizia locale mentre lanciavano sassi da un cavalcavia di Faenza. Il controllo degli agenti è scattato dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato di essere stati colpiti dai sassi. Fortunamente i ragazzi non hanno provocato incidenti. Per la loro età i ...

