Era a letto | stava bene Poi quell' urlo straziante Così è morta a 14 anni

(Di martedì 16 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Le cause della morte improvvisa della 14enne di Treviso sono ancora da accertare. "Ha fatto une poi ha smesso di respirare", racconta la sorella Unpoi il suo cuore ha smesso di battere. Èper cause ancora da accertare Marwa El Ankoud, la quattordicenne di orgini marocchine residente a Possagno, in provincia di Treviso, nella notte tra domenica e lunedì. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, potrebbe essere stata stroncata da un'insufficienza cardio-vascolare provocata da un attacco d'asma ma, per averne conferma, bisognerà attendere l'esito degli esami autoptici. "Une poi non respirava più" Quarantaquattro minuti dopo la mezzanotte di domenica 15 marzo Marwa non c'era più. La tragedia si è consumata in via degli Olivi, ...