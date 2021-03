Covid Toscana, Seravezza in zona rossa (Di martedì 16 marzo 2021) Seravezza (Lucca), 16 marzo 2021 - Il Comune di Seravezza , in Versilia, ha chiesto alla Regione Toscana l'inserimento in zona rossa. L'ordinanza con la quale il presidente Eugenio Giani ufficializza ... Leggi su lanazione (Di martedì 16 marzo 2021)(Lucca), 16 marzo 2021 - Il Comune di, in Versilia, ha chiesto alla Regionel'inserimento in. L'ordinanza con la quale il presidente Eugenio Giani ufficializza ...

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Vaccinazioni, online il portale per le prenotazioni dedicato alle persone estrememante vulner… - MediasetTgcom24 : Lotto AstraZeneca, stop anche in Toscana e Molise #Coronavirusitalia - AnsaToscana : >ANSA-IL-PUNTO/COVID; Toscana; finora vaccinato 22% over 80. 1247 casi: giù tasso positivi,più ricoveri. Seravezza… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Oltre 1.200 i nuovi positivi in #Toscana, ospedali sotto pressione. Da giovedì Seravezza in zona rossa. Dopo la sospensi… - TgrRaiToscana : Oltre 1.200 i nuovi positivi in #Toscana, ospedali sotto pressione. Da giovedì Seravezza in zona rossa. Dopo la sos… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Coronavirus: impennata nel numero di decessi, crollano le vaccinazioni Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid - 19 da inizio emergenza hanno ... Emilia Romagna (2.184), Piemonte (2.074), Veneto (1.901), Lazio (1.497), Toscana (1.247) e Puglia (1.

Covid, nel Grossetano muoiono due persone Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana cliccare qui . I numeri sui vaccini nel Grossetano Covid nel Grossetano con 104 nuovi positivi Covid, nel Grossetano 47 nuovi casi in 24 ore

Covid e seconde case in Toscana, i sindaci delle Valli Etrusche: "Proprietari, non venite" LA NAZIONE Coronavirus, Sebastiani (Cnr): raggiunto il picco la curva inizia a decrescere In crescita lineare troviamo Lazio, Marche, Piemonte e Toscana, con aumento della pendenza per le ultime ... Infine la Sicilia continua solitaria a diminuire il numero di pazienti COVID-19 ricoverati ...

Covid, Toscana verso nuove zone rosse. Versilia e Empoli sotto osservazione Venerdì sarà un giorno cruciale per il colore della regione, ma in ogni caso ci sono zone destinate a entrare in rosso: ecco quali ...

