Coppa America, New Zealand vince gara 9 e allunga su Luna Rossa: si va sul 6 a 3. Adesso è match point per Te Rehutai (Di martedì 16 marzo 2021) “Ancora non è finita”. Quella che all’inizio era stata presentata come una sfida molto dura sta diventando un’impresa. In gara 9, nel sesto giorno di Coppa America, il team New Zealand allunga su Luna Rossa e si porta a un vantaggio di 6 a 3 sull’equipaggio italiano, a un passo dalla conferma del titolo. Impossibile per Te Rehutai dare il colpo di grazia definitivo o per Luna Rossa dare il via a una disperata rimonta, visto che, a causa delle condizioni meteo sotto gli standard, gara 10 è stata rimandata a oggi. Una sola regata disputata ad Auckland per il vento debole e instabile ma interpretata meglio dai padroni di casa che, dietro al team italiano al comando fino alla metà della seconda bolina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Ancora non è finita”. Quella che all’inizio era stata presentata come una sfida molto dura sta diventando un’impresa. In9, nel sesto giorno di, il team Newsue si porta a un vantaggio di 6 a 3 sull’equipaggio italiano, a un passo dalla conferma del titolo. Impossibile per Tedare il colpo di grazia definitivo o perdare il via a una disperata rimonta, visto che, a causa delle condizioni meteo sotto gli standard,10 è stata rimandata a oggi. Una sola regata disputata ad Auckland per il vento debole e instabile ma interpretata meglio dai padroni di casa che, dietro al team italiano al comando fino alla metà della seconda bolina, ...

