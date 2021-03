Bernardo Bertolucci | l' omaggio stasera su Rai Movie con due capolavori | Novecento e Ultimo tango a Parigi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 marzo 2021)per quelli che sarebbero stati gli 80 anni disu Raidalle 21:10, con due dei suoi, in versione integrale. Nel giorno in cuiavrebbe compiuto 80 anni la RAI gli rendecon due, in ondasu Rai(canale 24 del digitale terrestre) in versione integrale., in onda dalle 21:10 in modalità doppio audio Grande romanzo per immagini ambientato nella Bassa Emiliana ...