AstraZeneca, Ema: 'Preoccupa il calo di fiducia nei vaccini' (Di martedì 16 marzo 2021) 'Siamo tutti Preoccupati per la fiducia dei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza'. Lo ha affermato la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) 'Siamo tuttiti per ladei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza'. Lo ha affermato la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke, ...

Advertising

pietroraffa : #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - nzingaretti : L'Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali, deve convocare una riunione immediatamente e lavorare 24 ore su 24, dare… - park8815 : RT @pietroraffa: #FLASH# VACCINI, EMA: NO PROVE CHE ASTRAZENECA ABBIA PROVOCATO TROMBOSI - DavideBohh : RT @lmisculin: Nessuna novità da parte di @EMA_News: la direttrice generale Emer Cooke ha spiegato di non avere annunci da fare, che l'anal… -