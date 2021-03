Angelo Frieri, colpito da malore: è in grave condizioni al Moscati di Avellino (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Angelo Frieri, Direttore Sanitario del “Frangipane” di Ariano Irpino e del “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, è ricoverato presso il “Moscati” di Avellino dopo un malore accusato nella serata di lunedì. Le sue condizioni vengono giudicate gravissime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) –, Direttore Sanitario del “Frangipane” di Ariano Irpino e del “Criscuoli” di Sant’dei Lombardi, è ricoverato presso il “” didopo unaccusato nella serata di lunedì. Le suevengono giudicate gravissime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

