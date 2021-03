Zidane | Cristiano Ronaldo - Real? Forse c' è un fondo di verità

(Di lunedì 15 marzo 2021) Abbiamo recuperato giocatori chiave, per un allenatore è molto importante. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita, l'Atalanta è una bella squadra ". Alla vigilia della sfida di ritorno contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Cristiano

Commenta per primo Non si nasconde Zinedine. Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Atalanta, l'allenatore francese ha parlato anche diRonaldo : ' C'è qualcosa di vero nelle voci sul ritorno di ...... il possibile e clamoroso ritorno diRonaldo non cambierà quelli che erano i piani della ... Mendes prepara il ritorno al Real Madrid" Una stagione da salvare Prima del mercato però...Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del ritorno di Cristiano Ronaldo dalla Juventus: ”Voci insistenti sul ritorno di Ronaldo? Può ...“Se c’è un fondo di verità nelle voci su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo? Può darsi. Conosciamo Cristiano e quello che ha fatto qui, ma adesso è un giocatore della Juventus e dobbiamo rispet ...