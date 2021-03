VIDEO Luna Rossa vince le partenze | ma non basta | New Zealand opera un sorpasso | poi recupera 4 minuti

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021) Leerano sempre state decisive nelle prime sei regate della America’s Cup: chi si era imposto in uscita dal box era sempre poi riuscito a conquistare il successo. Oggi, però, la regola è stata completamente ribaltata:ha dettato legge nel fondamentale sia in gara-7 che in gara-8, ma è stata sconfitta al traguardo in entrambe le occasioni e ora si trova sotto per 3-5 contro Team Newnella contesa che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano ha pagato a caro prezzo un errore nella lettura del campo di regata in gara-7, quando ha scelto il lato sinistro e si è fattare i 10 secondi di vantaggio che aveva al gata-2. In gara-8, invece, James Spithill e compagni sono caduti dai foil in prossimità della conclusione della seconda linea e ...