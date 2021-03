Vaccini Covid | “Pfizer | Moderna e J&J efficaci contro le varianti” | la parola degli esperti

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo passo in avanti sul fronte dei .leGli ultimi studi suiantiattualmente disponibili hanno dimostrato l’a die Johnson&Johnsonledel virus. Ancora qualche limite da questo punto di vista su AstraZeneca per quanto riguarda la variante sudafricana. Ecco la spiegazionedell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) .: “e J&Jle” Come ha spiegato il dottor Marco Cavaleri, ...