Uomini e donne oggi | 15 marzo | per ARMANDO una nuova conoscenza

(Di lunedì 15 marzo 2021)settimana con(15) è andata in onda la conclusione della registrazione del 2. Il primo argomento di cui si parla è legato alla frequentazione tra la dama Maria e il cavaliere Alessandro: si mette in dubbio l’interesse che la donna nutre per l’uomo, perché a detta di Maria non è gelosa momentaneamente delle conoscenze di Alessandro. Si passa poi al cavaliere Luca, che sta conoscendo la dama Antonella: sono usciti a cena e dichiarano di essere stati bene. Lui ammette di essere rimasto colpito dalla spontaneità della donna, inoltre a quanto pare ci sarebbe stato un abbraccio molto caloroso, anche se Luca confessa di non aver avuto il desiderio di baciarla. Successivamente di fronte all’uomo si accomoda la dama Elisabetta: anche con lei è avvenuta ...

Nel mondo contemporaneo, l'attenzione all'aspetto fisico è aumentata sempre di più tanto per gli uomini quanto per le donne. Proprio gli uomini, un tempo meno concentrati su certi aspetti considerati in passato prettamente "femminili", sono oggi i protagonisti di questa rivoluzione culturale. Avere un fisico asciutto ...Nella puntata di lunedì 15 marzo 2021 di Uomini e Donne, non sono mancati i colpi di scena. Dopo la decisione presa da Giancarlo e Alessandra che hanno scelto di abbandonare il dating show per provare a concentrarsi sul sentimento nato nel ...Nuova settimana con Uomini e Donne. Oggi (15 marzo) è andata in onda la conclusione della registrazione del 2 marzo. Il primo argomento di cui si parla è legato alla frequentazione tra la dama Maria e ...