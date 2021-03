Terroristi potrebbero usare un virus simile al Covid per scatenare una nuova pandemia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo un report del Colonnello Hamish, l’attualeavrebbe fornito aiuna dimostrazione della letalità delle armi chimiche. Più di un anno dopo l’esplosione delladi-19, il mondo intero si trova ancora a doversi confrontare con i danni sociali, economici e con un nuovo aumento dei contagi proprio in queste settimane. Attualmente il bilancio dellaè già di 2,65 milioni di morti in tutto il mondo su 120 milioni di casi riscontrati. Numeri terribili che purtroppo sono destinati a continuare a crescere nel corso dei prossimi mesi. Attualmente, infatti, la campagna vaccinale sta procedendo a rilento in gran parte del mondo e non ci sono certezze su quando sarà possibile raggiungere la tanto agognata immunità di gregge. Uno dei Paesi che sembra ...

Advertising

PaolaAnna8 : RT @JosephGhorna: @francescatotolo @seawatch_intl Tra questi clandestini ci potrebbe essere colui che stuprerà vostra figlia o che vi sgozz… - JosephGhorna : @francescatotolo @seawatch_intl Tra questi clandestini ci potrebbe essere colui che stuprerà vostra figlia o che vi… - Simone_Gpg : @Nicola_Firenze @radiosilvana @Chicca78442830 @beccacciaro1 @liliaragnar @ElenaOp14657178 @poliziadistato… - mitsouko1 : Si Autoalimenta ? In minima parte. Il fanno è fatto, l’incendio,innescato Ma I MSM potrebbero invertire la tendenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Terroristi potrebbero

Periodico Italiano

L'ipotesi investigativa è che ciriscontrare presenze diverse da quelle finora ...della Polizia scientifica sulle traiettorie dei proiettili sparati nel corso dell'agguato) iin ...Data che potrebbe facilmente saltare, mentre quei reparti sceltirestare per portare avanti missioni anti -(anche sabato ci sono stati otto morti a Herat per un'autobomba). ...Il canale televisivo francese M6 ha trasmesso un'indagine sui 'boia' di Daesh (acronimo arabo per Stato islamico, ndr) che vivono in Europa, e soprattutto in ...LUNEDì 15 MARZO 2021 Clamoroso Secondo una ricerca dell’Università di Utrecht le zampe dei cani sono molto più pulite e ...