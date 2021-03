Tabellone Atp Dubai 2021: Sinner, Cecchinato e Sonego al via (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Tabellone completo del torneo Atp 500 di Dubai. Dopo Doha si bissa negli Emirati Arabi Uniti con Dominic Thiem che è la prima testa di serie del torneo mentre il russo Andrej Rublev guida la parte bassa del seeding. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza: Jannik Sinner, sedicesima testa di serie, che usufruisce del Bye al primo turno, Marco Cecchinato che affronterà Richard Gasquet e Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere con Davidovich Fokina. IL Tabellone PRIMO TURNO (1) Thiem BYE (Q) Harris b. (Q) O’Connel 6-7(5) 6-4 6-1 Davidovich Fokina b. (LL) Albot 6-4 6-4 (13) Krajinovic BYE (9) Coric BYE Bedene b. (Q) Bhambri 3-6 6-1 6-4 Nishikori b. Opelka 3-6 6-3 6-4 (5) Goffin vs BYE (3) Shapovalov BYE Struff b. (Q) Kukushkin 6-3 6-2 Gasquet b. Cecchinato 6-4 ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilcompleto del torneo Atp 500 di. Dopo Doha si bissa negli Emirati Arabi Uniti con Dominic Thiem che è la prima testa di serie del torneo mentre il russo Andrej Rublev guida la parte bassa del seeding. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza: Jannik, sedicesima testa di serie, che usufruisce del Bye al primo turno, Marcoche affronterà Richard Gasquet e Lorenzoche se la dovrà vedere con Davidovich Fokina. ILPRIMO TURNO (1) Thiem BYE (Q) Harris b. (Q) O’Connel 6-7(5) 6-4 6-1 Davidovich Fokina b. (LL) Albot 6-4 6-4 (13) Krajinovic BYE (9) Coric BYE Bedene b. (Q) Bhambri 3-6 6-1 6-4 Nishikori b. Opelka 3-6 6-3 6-4 (5) Goffin vs BYE (3) Shapovalov BYE Struff b. (Q) Kukushkin 6-3 6-2 Gasquet b.6-4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp Mexican Open, l'armese Fognini affronta Travaglia al primo turno Secondo il tabellone completo del main draw del torneo Atp 500 di Acapulco 2021 l'armese dovrà sfidare il connazionale al primo turno. Il torneo messicano vede perciò al via un derby azzurro.

Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico Il 31enne, n.180 ATP e dodicesima testa di serie, ha battuto 6 - 1, 6 - 2 il tennista di casa ... 7 - 6, in un'ora e tre quarti di gioco, alla canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA e in tabellone con ...

Tabellone ATP Acapulco: Fognini-Travaglia derby al primo turno TennisItaliano.it TENNIS: TORNEO ACAPULCO. MUSETTI E GAIO A UN PASSO DAL MAIN DRAW ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti e Federico Gaio sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni dell'"abierto Mexicano Telcel", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 doll ...

Jannik Sinner: 'Il mio obiettivo principale in questa stagione è migliorare costantemente' Da questo lunedì 15 marzo, infatti, sarà di nuovo in tabellone per l'Atp 500 di Dubai. Il brusco stop contro il russo Daniil Medvedev non sembra aver scalfito più di tanto lo stato d'animo di ...

