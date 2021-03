Scrivono una canzone, Sting la canta sul web (Di lunedì 15 marzo 2021) Sarteano (Siena), 15 marzo 2021 - "It's a nice song" ha detto Sting dopo aver ascoltato le note del pezzo scritto da Diego Perugini e Alessandro Cristofori , musicisti di Sarteano . Insieme ad un altro illustre sarteanese, Luca ... Leggi su lanazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Sarteano (Siena), 15 marzo 2021 - "It's a nice song" ha dettodopo aver ascoltato le note del pezzo scritto da Diego Perugini e Alessandro Cristofori , musicisti di Sarteano . Insieme ad un altro illustre sarteanese, Luca ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Renzi è a Dubai, non si sa a fare cosa. La Stampa e Tpi lo scrivono e lui li querela: benvenuti… - Dangone_ : Non dico che i vipz debbano ricevere insulti lungi da me, ma sappiamo come funziona internet e sappiamo tutti che l… - m00nchild7__ : Che voglia di rispondere con un sonoro FATEVI I C@ZZI VOSTRI quando scrivono di come una persona debba o non debba… - Anchored_to_Lou : Le mie zie mi scrivono E IO SONO UNA PROUD MAMA - Hwas_Aurora : Rega siamo arrivati al punto che pure i locals americani dicono che è stata una truffa quella dei grammys verso i b… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrivono una Raccolta rifiuti sui Colli San Rizzo, le associazioni: "Istituzioni assenti, non dovremmo farlo noi" ... copertoni, paraurti d'auto e cartelli stradali raccolti lungo una valle. "Abbiamo deciso di ... "L' assenza di istituzioni regna sovrana nella nostra città e in particolare nelle periferie " scrivono. ...

Scrivono una canzone, Sting la canta sul web Abbiamo scritto una mail, spiegando lo scopo benefico dell'iniziativa e abbiamo inviato il testo e la musica. E lui, dopo qualche giorno, ci ha inviato la traccia della sua voce. Perfetta. Abbiamo ...

Scrivono una canzone, Sting la canta sul web LA NAZIONE George scrive a nonna Diana: ecco la lettera che commuove "Cara nonna Diana...". Inizia così la bellissima lettera che il piccolo George ha scritto a Lady D, scomparsa nel 1997. Papà William e mamma Kate hanno condiviso, sul profilo Instagram ufficiale di ...

Scrivono una canzone, Sting la canta sul web L’emozione dei musicisti Diego Perugini e Alessandro Cristofori. "Gli abbiamo inviato il brano, gli è piaciuto". Campagna di sensibilizzazione per la sindrome di Down ...

... copertoni, paraurti d'auto e cartelli stradali raccolti lungovalle. "Abbiamo deciso di ... "L' assenza di istituzioni regna sovrana nella nostra città e in particolare nelle periferie ". ...Abbiamo scrittomail, spiegando lo scopo benefico dell'iniziativa e abbiamo inviato il testo e la musica. E lui, dopo qualche giorno, ci ha inviato la traccia della sua voce. Perfetta. Abbiamo ..."Cara nonna Diana...". Inizia così la bellissima lettera che il piccolo George ha scritto a Lady D, scomparsa nel 1997. Papà William e mamma Kate hanno condiviso, sul profilo Instagram ufficiale di ...L’emozione dei musicisti Diego Perugini e Alessandro Cristofori. "Gli abbiamo inviato il brano, gli è piaciuto". Campagna di sensibilizzazione per la sindrome di Down ...