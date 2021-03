Mini - Solo elettriche dal 2030: l'annuncio è imminente (Di lunedì 15 marzo 2021) Un altro marchio automobilistico potrebbe dire addio ai motori endotermici per dedicarsi esclusivamente alle propulsioni elettriche. Si tratta della Mini. A lanciare per prima l'indiscrezione è stata la testata tedesca Der Spiegel, ma ne parlano anche altri organi di informazione. Per ora non ci sono conferme ufficiali sulla svolta elettrica del marchio inglese ma basterà aspettare pochi giorni: i media tedeschi sono concordi nello scrivere che l'annuncio ufficiale sarà dato mercoledì prossimo, in occasione della tradizionale conferenza stampa dei vertici del gruppo BMW sui risultati di bilancio. Il cronoprogramma. L'addio alle endotermiche dovrebbe seguire un cronoprogramma dettagliato. L'ultima Mini equipaggiata con motori tradizionali dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel 2025 e rimanere in gamma per cinque o ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021) Un altro marchio automobilistico potrebbe dire addio ai motori endotermici per dedicarsi esclusivamente alle propulsioni. Si tratta della. A lanciare per prima l'indiscrezione è stata la testata tedesca Der Spiegel, ma ne parlano anche altri organi di informazione. Per ora non ci sono conferme ufficiali sulla svolta elettrica del marchio inglese ma basterà aspettare pochi giorni: i media tedeschi sono concordi nello scrivere che l'ufficiale sarà dato mercoledì prossimo, in occasione della tradizionale conferenza stampa dei vertici del gruppo BMW sui risultati di bilancio. Il cronoprogramma. L'addio alle endotermiche dovrebbe seguire un cronoprogramma dettagliato. L'ultimaequipaggiata con motori tradizionali dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel 2025 e rimanere in gamma per cinque o ...

