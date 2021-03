Milan-Napoli 0-1 | Cesari | “Manca un rigore al Milan” | Serie A News

(Di lunedì 15 marzo 2021) Graziano, ex arbitro diA, intervenendo a 'Pressing' ha spiegato come, in, l'arbitro Fabrizio Pasqua abbia sbagliato nel finale0-1,: “unalPianeta

In allegato, su diversi post, c'è la foto del contatto in area tra Theo Hernandez e Bakayoko al minuto 87 di. Calcio di rigore non dato dall'arbitro Pasqua nonostante la revisione al ...In tre occasioni, invece, ha diretto squadre italiane con due vittorie (in Europa League pere Roma) ed un pareggio (Genk -0 - 0, fase a gironi della Champions League 2019 - 2020). ...Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Pressing e ha parlato così del contatto di ieri in area di rigore tra Bakayoko e Theo Hernandez: "Pasqua viene richiamato dal ...Negli ultimi mesi le gare più buie disputate dalla Fiorentina hanno sovente coinciso con delle prestazioni ben poco esaltanti di uno dei suoi giocatori chiave, il capitano German ...