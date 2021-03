Max Nardari: il nuovo singolo è “I Need You” (Di lunedì 15 marzo 2021) “I Need You”, in rotazione radiofonica dal 19 Marzo fa da apripista al primo album di Max Nardari, in uscita in autunno Secondo brano che anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “I Need YOU” è il nuovo singolo di MAX Nardari. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce del brano per presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La produzione del brano è stata seguita da Francesco Arpino presso lo studio Rock Me Amadeus di Roma.«Per anni ho abbandonato la musica per dedicarmi solo al cinema, ma inevitabilmente poi la musica ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) “IYou”, in rotazione radiofonica dal 19 Marzo fa da apripista al primo album di Max, in uscita in autunno Secondo brano che anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “IYOU” è ildi MAX. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce del brano per presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La produzione del brano è stata seguita da Francesco Arpino presso lo studio Rock Me Amadeus di Roma.«Per anni ho abbandonato la musica per dedicarmi solo al cinema, ma inevitabilmente poi la musica ...

