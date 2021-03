Mascherine, Cdu e candidato cancelliere. Il day-after tedesco (Di lunedì 15 marzo 2021) Le elezioni in Baden-Württemberg e Renania-Palatinato hanno confermano i brutti presagi per i conservatori, che in entrambi i Land hanno non solo perso, ma perso male. Stavolta è chiaro chi sono i vincitori e chi i perdenti. Gli elettori hanno preferito la stabilità non cambiando direzione, frutto anche della larga popolarità dei due governatori uscenti: Winfried Kretschmann (Verdi) è stato riconfermato governatore nel BW e Malu Dreyer (Spd) nella RP. COSA SI DICE TRA I PERDENTI La Cdu non viveva un periodo così buio da anni e il disastro nelle elezioni del sud-ovest del Paese lo dimostra. Armin Laschet ha ora diversi problemi da risolvere tutti insieme: lo scandalo Mascherine, la nuova direzione politica, il programma in vista delle elezioni di settembre, il ridare slancio e credibilità al partito. Norbert Röttgen, ex candidato alla direzione del ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Le elezioni in Baden-Württemberg e Renania-Palatinato hanno confermano i brutti presagi per i conservatori, che in entrambi i Land hanno non solo perso, ma perso male. Stavolta è chiaro chi sono i vincitori e chi i perdenti. Gli elettori hanno preferito la stabilità non cambiando direzione, frutto anche della larga popolarità dei due governatori uscenti: Winfried Kretschmann (Verdi) è stato riconfermato governatore nel BW e Malu Dreyer (Spd) nella RP. COSA SI DICE TRA I PERDENTI La Cdu non viveva un periodo così buio da anni e il disastro nelle elezioni del sud-ovest del Paese lo dimostra. Armin Laschet ha ora diversi problemi da risolvere tutti insieme: lo scandalo, la nuova direzione politica, il programma in vista delle elezioni di settembre, il ridare slancio e credibilità al partito. Norbert Röttgen, exalla direzione del ...

