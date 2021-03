Mario Bozzoli nipote: un processo indiziario che però ha una certezza granitica (Di lunedì 15 marzo 2021) Caso Mario Bozzoli news: va avanti il processo a carico di Giacomo Bozzoli, il nipote dell’imprenditore scomparso all’interno della fonderia di Marcheno (Brescia) la sera dell’8 ottobre 2015. L’imputato è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Giacomo Bozzoli davanti alla Corte d’Assise di Brescia sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti contestati. Non solo, l’uomo si fa forte del fatto che a suo carico non vi siano prove concrete dell’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura. Solo indizi che fanno del procedimento a suo carico un processo del tutto indiziario. Un delitto in 11 minuti Secondo le indagini Mario Bozzoli sarebbe stato aggredito e ucciso all’interno dei locali della sua ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Casonews: va avanti ila carico di Giacomo, ildell’imprenditore scomparso all’interno della fonderia di Marcheno (Brescia) la sera dell’8 ottobre 2015. L’imputato è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Giacomodavanti alla Corte d’Assise di Brescia sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti contestati. Non solo, l’uomo si fa forte del fatto che a suo carico non vi siano prove concrete dell’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura. Solo indizi che fanno del procedimento a suo carico undel tutto. Un delitto in 11 minuti Secondo le indaginisarebbe stato aggredito e ucciso all’interno dei locali della sua ...

