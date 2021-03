Lo scenario | picco dei contagi a fine mese | delle terapie intensive a Pasqua

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per gli epidemiologi ora occorre mantenere le restrizioni per piegare la curva, poi l'arrivo della bella stagione e i primi effetti della campagna vaccinale ci aiuteranno a mantenerla bassa

Advertising

iltirreno : Per gli epidemiologi ora occorre mantenere le restrizioni per piegare la curva, poi l'arrivo della bella stagione e… - matteo_1093 : @gr_grim “Uno scenario che implica un interrogativo: che senso ha imporre il livello più rigido di contenimento qua… - ClaudioMarsilio : “Uno scenario che implica un interrogativo: che senso ha imporre il livello più rigido di contenimento quando la te… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: L’impatto delle #varianti #Covid costringe ad adottare nuove misure di restrizione. Atteso un picco verso metà marzo ??in… - ilsussidiario : L’impatto delle #varianti #Covid costringe ad adottare nuove misure di restrizione. Atteso un picco verso metà marz… -

Ultime Notizie dalla rete : scenario picco

Corriere della Sera

la compagnia biotecnologica americana , che presenta un pessimo - 3,04%. La tendenza ad una ... Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece losuesposto con un innesco rialzista e ...In compenso, sempre nel piano si legge che 'il worst casepeggiore, ndr) è stato ... Al momento ildi vaccinazioni in un solo giorno è stato raggiunto l'11 marzo con 207.979 ...Sono 15.267 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 21.315 di ieri. Sale così ad almeno 3.238.394 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e mo ...ANCONA Nella notte più lunga della fase 1, quella tra il 30 e il 31 marzo di un anno fa, se fossero arrivati due pazienti Covid in più nelle terapie intensive degli ...