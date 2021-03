Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso abbraccia la vedova di Stefano D’Orazio e scoppia la polemica: “Allora pure noi” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D’Orazio, è stata ospite di Live – Non la D’Urso nella puntata andata in onda ieri 14 marzo. Al suo ingresso, Barbara D’Urso commossa non ha potuto fare a meno di abbracciarla. Il gesto ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social: “Allora pure noi” , ha commentato un utente. Qualcun altro invece ha scritto: “No cara Barbara non hai sbagliato ad abbracciarla. Tiziana aveva bisogno di quell’abbraccio“. Tuttavia le polemiche non accennano a placarsi, nonostante le parole preventivamente pronunciate dalla stessa conduttrice: “Cerco sempre di dare il buon esempio, come vedete tutti i giorni nelle mie trasmissioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Tiziana Giardoni,di, è stata ospite di– Non lanella puntata andata in onda ieri 14 marzo. Al suo ingresso,commossa non ha potuto fare a meno dirla. Il gesto ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social: “noi” , ha commentato un utente. Qualcun altro invece ha scritto: “No caranon hai sbagliato adrla. Tiziana aveva bisogno di quell’abbraccio“. Tuttavia le polemiche non accennano a placarsi, nonostante le parole preventivamente pronunciate dalla stessa conduttrice: “Cerco sempre di dare il buon esempio, come vedete tutti i giorni nelle mie trasmissioni, ...

Raoul Casadei, il figlio Mirko rivela: “Nessuno l’aveva chiamato per il vaccino” Il figlio Mirko si è collegato con “Live Non è la D’Urso” ed ha rivelato alcuni retroscena dietro la morte del padre. Mirko Casadei ha raccontato al salotto di Barbara D’Urso che il padre Raoul è ...

