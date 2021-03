Isola dei Famosi, Awed: chi è lo YouTuber Simone Paciello (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’, storia, nome d’arte curiosità. (screenshot video)Partecipa all’edizione 2021 del reality show L’Isola dei Famosi, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi, lo YouTuber Simone Paciello detto Awed. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi che il pubblico vorrà maggiormente scoprire, insieme ad esempio al modello indiano Akash Kumar, noto in Italia per aver partecipato a ‘Ballando con le Stelle’ e poi a lungo scomparso dalle scene. Leggi anche –> Isola dei Famosi, Akash Kumar: chi è il modello indiano Nel cast destano poi curiosità l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, amatissimo attore noto soprattutto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Poi ancora ci ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’, storia, nome d’arte curiosità. (screenshot video)Partecipa all’edizione 2021 del reality show L’dei, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi, lodetto. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi che il pubblico vorrà maggiormente scoprire, insieme ad esempio al modello indiano Akash Kumar, noto in Italia per aver partecipato a ‘Ballando con le Stelle’ e poi a lungo scomparso dalle scene. Leggi anche –>dei, Akash Kumar: chi è il modello indiano Nel cast destano poi curiosità l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, amatissimo attore noto soprattutto grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Poi ancora ci ...

