Il "condanniamo, ma…" di Pappalardo dopo l'attacco all'ISS (Di lunedì 15 marzo 2021) Ha trascorso la sua estate ad aizzare la folla contro le decisioni del governo per tentare di limitare la diffusione della pandemia da Covid. Ha organizzato manifestazioni che hanno chiamato in piazza migliaia di italiani che protestavano contro l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. Antonio Pappalardo, ex generale dell'Arma dei Carabinieri (ora in congedo), è uno dei personaggi socio-politici che ha offerto il peggio del peggio durante questo difficile anno. Eppure, oggi, riesce a condannare quanto accaduto davanti alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità, ma. Sì, perché per lui c'è sempre un però. Antonio Pappalardo e il suo "condanniamo, ma" "condanniamo fermamente questo atto di violenza, perché non è ammissibile che in un paese democratico come il nostro, o che almeno dovrebbe esserlo, per imporre ...

