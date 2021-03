Gilles Rocca, chi è: altezza, carriera, vita privata e Instagram (Di lunedì 15 marzo 2021) Gilles Rocca farà parte del cast della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, in onda su Canale 5. Attore, regista, aspirante calciatore e ballerino. Conosciamo meglio il 38enne romano. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per cominciare: il viaggio che intraprenderanno i naufraghi verso l’Honduras sarà occasione per conoscere qualche volto noto scomparso dai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021)farà parte del cast della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, in onda su Canale 5. Attore, regista, aspirante calciatore e ballerino. Conosciamo meglio il 38enne romano. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per cominciare: il viaggio che intraprenderanno i naufraghi verso l’Honduras sarà occasione per conoscere qualche volto noto scomparso dai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DrApocalypse : Isola dei Famosi 2021 al via, le quote degli scommettitori: è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca… - apetrazzuolo : TV - Isola dei Famosi al via: è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca, sorpresa Paul Gascoigne a 7,50 - basicbbic : vera gemma: “penso che andrò d’accordo con elisa isoardi e gilles rocca” SI DICIAMOLO PORTIAMO IN ALTO QUESTA ALLE… - viperale_ : @BITCHYFit C'è anche Gilles Rocca che non scherza, eh ?? - TOMMYZtiamo : @fsassanelli11 Awed,Persia Valentina, Braida,Rocca Gilles,Fariba leader Tommy e il nome è 'Le strafalse di Zorzi' -