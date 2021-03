Germania, prezzi ingrosso febbraio +1,4% m/m +2,3% a/a (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Continuano a salire, anche se rallentano rispetto al mese precedente, i prezzi all’ingrosso in Germania, che registrano un incremento dell’1,4% a febbraio su base mensile dopo il +2,1% di gennaio. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui i prezzi all’ingrosso su base annuale sono cresciuti del 2,3%, dopo che erano rimasti invariati il mese precedente. Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Continuano a salire, anche se rallentano rispetto al mese precedente, iall’in, che registrano un incremento dell’1,4% asu base mensile dopo il +2,1% di gennaio. Lo annuncia l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo cui iall’su base annuale sono cresciuti del 2,3%, dopo che erano rimasti invariati il mese precedente.

